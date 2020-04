Intervenuto in diretta ad A Casa con la Juve, il tecnico bianconero Maurizio Sarri ha parlato anche di rivincite. Soffermandosi su una in particolare, molto curiosa: "Fino a 7-8 anni fa quando ero con mio figlio e i suoi amici sentivo musica per me imbarazzante e io ogni volta che mettevano questa musica dicevo: 'Scusate avete mai provato a sentire qualcosa degli anni '70? Mi dicevano che ero vecchio ma ora quando facciamo cene a casa nostra sono i primi a mettere quella musica e dirmi: 'Sei stato fortunato perché musicisti di questo livello non esistono più".