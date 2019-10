Durante la conferenza stampa pre Lecce, Maurizio Sarri ha parlato anche della gerarchia prestabilita sui calci di punizione: "Da destra abbiamo due opzioni, Pjanic e Ronaldo, poi decidono loro anche a seconda del momento della partita. Ci sono due opzioni, credo sia così in tutte le società". Dunque, nessun mistero, né atti di 'prepotenza'. Decidono al momento, decidono i giocatori. E Ronaldo, che negli ultimi 8 tentativi ha sempre preso la barriera, scommettiamo che proverà a sfatare il mito dei calci piazzati. Non sarà facile, considerata la cabala. Ma con la determinazione che gli abbiamo visti, davvero poco è impossibile per CR7.