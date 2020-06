Maurizio, allenatore della, parla a Sky Sport della vittoria sul: "Bernardeschi? Aveva fatto bene anche negli ultimi due ingressi, ha fatto 70 minuti su buonissimi livelli. Ha fatto il lavoro che deve fare anche in fase difensiva, se lo merita. E' un ragazzo spesso sottovalutato e spesso ipercriticato".- "Ronaldo che si lamentava che non arrivavano palloni? Se bastasse lamentarsi.... Era una situazione in cui un po' per lo svolgimento della partita e un po' perché le forze erano finite, la squadra si era abbassata, ma non per scelta. Quando finisce la benzina diventa inevitabile, anche se non è una scelta né filosofica né tattica"."Avere delle individualità di alto livello ti risolve qualche partita. Ma noi dobbiamo sfruttarli il più possibile ma rimanere anche una squadra nel loro momento più difficile. Il primo obiettivo è quello di porli nelle condizioni migliori, il secondo è quello di essere una squadra forte anche nelle giornate meno brillanti per loro"."Al di là della posizione, la verità è che è cresciuto nell'abituarsi al nostro tipo di calcio. Lui viene da un calcio leggermente diverso, ha fatto un po' fatica in un calcio più tattico, ma se devo guardare che è il primo anno in Italia e l'età che ha, non ha fatto neanche tanta fatica. E' un predestinato, diventerà un difensore di riferimento a livello europeo".- "Si è parlato che non bisogna farsi scalfire. Se uno ascolta le opinioni sembra si stia parlando di una squadra in disfacimento, poi guarda i fatti e vede che la squadra è prima in classifica. Ha fatto due pareggi in un momento particolare, ci sono state troppe critiche".