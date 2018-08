Possibile nuovo affare sull'asse Juventus-Sassuolo: secondo quanto appreso da Calciomercato.com, in giornata a Milano c'è stato un contatto per Luca Clemenza, trequartista classe '97 dei bianconeri. I neroverdi provano a battere la concorrenza del Palermo, pronto a offrire un ruolo da titolare in Serie B: c'è la disponibilità della Juve ad accontentare il Sassuolo, la palla ora passa al giocatore e al suo entourage.