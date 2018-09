Il ct Scaloni prova a chiudere il primo caso della sua gestione: l'allenatore dell'Argentina ha parlato dopo la partita contro la Colombia, rispondendo alle domande su Paulo Dybala, escluso dai titolari nelle due partite giocate in questi giorni. Ha dichiarato: "Pensate davvero che io abbia un problema con Dybala? Paulo è un fenomeno. È un gran calciatore, non creiamo un caso da una stupidaggine, dobbiamo guardare avanti, non indietro. Dobbiamo remare tutti nella stessa direzione”.