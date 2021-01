Scamacca si avvicina alla Juventus. Che, secondo la Gazzetta dello Sport, sta pensando a una soluzione in stile Chiesa per l'attaccante del Sassuolo ora al Genoa (pronto a rimpiazzarlo col ritorno di Niang): prestito con step per il riscatto e pagamento garantito in 4 anni. ​Nell'affare può entrare anche il 19enne Fagioli.