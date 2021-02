Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, parla a Sky Sport del futuro di Gianluca Scamacca, oggetto del desiderio della Juventus, ora in prestito al Genoa: "​Quando mancano 3 ore alla fine del mercato vuol dire che manca ancora tanto tempo. E' difficile prendere decisioni fino all'ultimo. La situazione è contorta, potremmo riportarlo volentieri a Sassuolo perché abbiamo necessità di un giocatore come lui e crediamo molto nelle sue qualità. Fino a prova contraria è un tesserato del Genoa, deve liberarsi. Non è facile, la situazione è ingarbugliata. Può esserci la possibilità che tutto resti così com'è".



SULL'INTERESSE DELLA JUVE - "Quest'anno è stato fatto un progetto tecnico. Sappiamo il valore del giocatore, italiano e di grandissime prospettive. Non solo noi, molte società,come la Juve, mostrano attenzione. Per noi è un progetto di crescita, il Genoa è la società che può darci questa possibilità. La stessa società poi deve continuare a crederci, anche col cambio di allenatore. Se il giocatore dev'essere ceduto, va fatto a titolo definitivo, nessun prestito e nessun diritto".