Konami Digital Entertainment B.V. ha comunicato i risultati dei cinque match* della seconda giornata del campionato eFootball.Pro 2019/20 disputatisi questo weekend a Barcellona:



Arsenal FC 1-0/0-1 Manchester United FC

FC Bayern Monaco 2-1/1-0 FC Barcellona

Juventus 4-0/4-1 FC Schalke 04

Boavista FC 2-2/0-3 AS Monaco

Celtic FC 1-1/1-4 FC Nantes





*Ogni match consiste in due partite, una di andata e una di ritorno



La classifica del campionato eFootball.Pro, al termine degli incontri della seconda giornata, vede il Monaco momentaneamente in testa. La compagine monegasca, grazie alle prodezze dei cyberatleti Lotfi, Usmakabyle e Kilzyou è riuscita a imporsi, non senza qualche difficoltà, sul Boavista.







Nel primo match della giornata disputatosi tra Arsenal e Manchester United (1-0 / 0-1) sono stati realizzati solo due gol. Alex Grd ha deciso il risultato della partita di andata per i Red Devils, una prodezza di OSTRYBUCH (che già si era distinto per aver segnato il gol più spettacolare della prima giornata) ha permesso all’Arsenal di imporsi nella partita di ritorno.







La sfida tra Bayern Monaco e Barcellona, in cui Alex Alguacil ha affrontato la sua ex squadra, si è rivelata molto spettacolare. I blaugrana hanno segnato per primi ma sono stati raggiunti e poi superati dalla squadra bavarese. Nella seconda partita il Bayern si è nuovamente imposto grazie a un gol MESTRE, miglior giocatore in campo secondo le statistiche di gioco di eFootball PES 2020.







L’atteso match tra Juventus e Schalke 04 è stato caratterizzato da ben 9 gol. La superiorità del team italiano è stata nettissima (4-0 / 4-1) grazie anche alla tripletta di LoScandalo. Il team tedesco, dopo questa sconfitta, ha perso la testa della classifica. A ben poco è valso il gol della bandiera di EL_MATADOR all’84esimo minuto nella partita di ritorno.







La doppia sfida tra Monaco e Boavista è stata molto divertente e ha regalato agli spettatori tantissime emozioni. La prima si è conclusa con un combattuto pareggio per 2-2. La partita di ritorno ha visto invece dominare il Monaco grazie a una doppietta di Usmakabyle e un gol al 90esimo minuto del suo compagno Kilzyou. I 4 punti ottenuti in questo match permettono al Monaco di guidare la classifica con tre punti di distacco sul gruppo degli inseguitori formato da Nantes, Juventus, Manchester United e Bayern Monaco.







Il programma della seconda giornata si è concluso con la doppia sfida tra Celtic FC e FC Nantes. Nella prima partita il club scozzese, portatosi in vantaggio con un gol INDOJAWA, è stato raggiunto in pieno recupero dal Nantes grazie a una segnatura di Kepa (assente durante la prima giornata di campionato perché impegnato nel difendere i colori della Serbia nella International eSports Federation World Championship). La partita di ritorno ha visto imporsi la compagine francese con un rotondo 4-1.







I due giocatori del Monaco: Usmakabyle e Kilzyou guidano la classsifica dei marcatori con 5 gol a testa, Usmakabyle è in testa anche nella speciale classifica degli assist grazie a ben sette passaggi decisivi. Le statistiche vedono come migliori difensori Aazbabysk (Nantes) e EL_MATADOR FC (Schalke 04).







Prima del fischio di inizio della seconda giornata sono stati premiati con 10.000€ OSTRYBUCH e Kilzyou rispettivamente per aver segnato il gol più bello della prima giornata e per essersi distinto come miglior giocatore della prima giornata. Le premiazioni relative alle prestazioni della seconda giornata verranno assegnati il 25 gennaio.





La terza giornata del campionato eFootball.Pro si disputerà sabato 25 gennaio, qui di seguito il calendario:







FC Bayern Monaco vs Schalke 04

FC Barcellona vs Arsenal FC

Celtic FC vs Manchester United FC

Boavista FC vs Juventus

AS Monaco vs FC Nantes