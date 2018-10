Mezzora di silenzio quasi assoluto, poi una serie di cori per Beppe Marotta. La Curva Sud della Juventus ha proseguito anche contro lo Young Boys lo sciopero del tifo iniziato per protestare contro il caro biglietti. Intorno alla mezzora, però, dal settore più caldo del tifo bianconero si sono alzati dei cori per l'amministratore delegato uscente.