La Juventus i avvicina a vivere quello che sarà lo snodo decisivo della sua stagione. Martedì all'Allianz Stadium andrà in scema il ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro l'Atletico Madrid, che dirà molto del futuro immediato della squadra, da quello di Massimiliano Allegri in giù. Il clima intorno ai bianconeri non è però dei migliori, come testimoniato dallo scontro tra tifosi andato in scena ieri sera, durante la sfida vinta nettamente contro l'Udinese. Al coro della Curva Sud "la Juve siamo noi", il resto dello stadio ha risposto fischiando.



CONTESTAZIONE - E oggi, fuori dal settore più caldo del tifo juventino, sono comparse diverse scritte di contestazione alla società, come si può vedere nelle foto: ​"Dirigenza incompetente senza rispetto per la sua gente", "Società Juve infame", si legge. Altre frasi sono invece dedicate al presidente Andrea Agnelli ("Agnelli verme") e alle parole di qualche giorno fa di Massimiliano Allegri sulla poca carica dei tifosi nelle ultime partite: "'Sembra di giocare a porte chiuse', è la gente che piace al tuo presidente", "Caroprezzi, repressione e indifferenza e volete pure la bolgia?".