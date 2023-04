che, vista la differenza di valori, avrebbe invece dovuto essere più netta e soprattutto più facile. E invece senza le parate di Szczesny nel primo tempo e di Perin nel finalissimo, i portoghesi avrebbero strappato une avvicinare il più importante traguardo che la stagione riservi oggi alla squadra di Allegri: conquistare un visto per la Champions, che sopravviva a penalizzazioni e patteggiamenti in campionato. Sarà, sarebbe, poi l’Uefa a stabilire se la Juventus ha il diritto di giocare in Europa anche il prossimo anno. E giovedì prossimo sarà presumibilmente più facile, soprattutto perché Allegri potrà giocare senza remoreche propone calcio d’attacco e totale, nonostante giochi in trasferta e abbia in campo atleti di lignaggio tecnico ampiamente inferiore a quelli bianconeri.però ha un gioco velenoso e difficile da contrastare per una squadra stanca come stavolta sembra la Juventus, già nel primo tempo. Poi ci sono i campioni, tipo Chiesa che strappa e crea pericoli anche dove non ci sono, o Szczesny che nega 2 gol in un minuto a Coates e Golcalves, prima di bloccarsi all’improvviso senza fiato e lasciarci tutti preoccupati e a bocca aperta.per fortuna tutto a posto, anche se saranno necessari ulteriori approfondimenti e magari qualche giorno di riposo per capire, recuperare e soprattutto evitare altri simili momento di paura.Milik è paradossalmente più isolato di quando il centravanti, che sia lui o Vlahovic, gioca col solo Di Maria a fianco. Il sistema è da rodare, chissà se Allegri lo riproporrà e quando. Meglio col centrocampo più folto. Nel finale dentro anche Pogba, utile in un intervento difensivo.@GianniVisnadi