La Juventus è seconda in Europa. No, la Champions non c'entra, c'entrano i tiri in porta effettuati. Ronaldo & co, come riporta il CIES, tirano in porta ogni 4 minuti e 33 secondi, alle spalle del Manchester City di Guardiola, con la media di un tiro nello specchio ogni 4 minuti 2 decimi. E al terzo posto? C'è lo Slavia Praga.