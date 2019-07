A Sky Sport, Francesco Acerbi, difensore della Lazio, ha parlato del nuovo campionato che sta nascendo. Inevitabile la domanda sulla griglia del torneo che sta partendo: "Fare una griglia? E' chiaro che al primo posto ci sia la Juve, poi arriva il Napoli e anche l'Inter. Sono le indiziate per i primi tre posti. Per il quarto invece ce ne sono sicuramente di più. Ce la giochiamo anche noi, ho sempre detto che abbiamo le qualità per farlo, l'ho fatto anche l'anno scorso. Alla fine è andata l'Atalanta quando non se l'aspettava nessuno". Per Acerbi, comunque, la storia non cambia: c'è la Juventus davanti a tutte.