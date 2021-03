Massimiliano Allegri ha parlato a Sky Sport anche di Cristiano Ronaldo: "Come si gestisce Cristiano Ronaldo? Più alzi il livello dei giocatori, più è veloce il livello di apprendimento. Io finora ho avuto Ronaldo, Ibrahimovic, Ronaldinho, Pirlo, Buffon, Pogba, Tevez, Chiellini, tanti giocatori straordinari. Nella gestione è più facile, ma la cosa importante è il rispetto, che tu devi avere per loro e loro per te. Hai di fronte delle aziende, da 15 milioni all'anno. I giocatori ascoltano sempre l'allenatore, ascoltano quello che dice in conferenza, bisogna essere un punto di riferimento".