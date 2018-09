Nicola Amoruso parla a Sky Sport della 'crisi' dei grandi bomber del calcio italiano: "L'approccio al nostro campionato non è mai semplice - le parole dell'ex attaccante bianconero a Sky Sport -. Le più piccole non ti fanno giocare, tutto diventa più difficile. Sono convinto che a breve vedremo grandi giocate e gol di Ronaldo che effettivamente fino ad ora è un po' mancato. Icardi? E' un bomber vero e ha bisogno che la squadra giri alla perfezione. Anche lui tornerà ad essere presto determinante. Queste squadre non possono prescindere dai gol dei loro campioni. Non credo che lo stato di forma di questi due campioni sia così male. Se Icardi non segna non si sente spesso, in questo senso il lavoro di Allegri con Higuain lo ha aiutato perché adesso Gonzalo aiuta molto di più la squadra."