Marco Baroni, allenatore del Frosinone, ha parlato ai microfoni del quotidiano La Stampa. "Derby? Quelli veri li ho vissuti certamente alla Juve. Erano tutti belli, tutti molto tirati. Alla Juventus sarò sempre grato, mi ha dato una grande opportunità: così sono cresciuto, come professionista e come persona. In quel periodo tra l'altro ho gettato le basi di un ciclo straordinario, iniziato con l'inaugurazione del nuovo stadio. Lì ho capito perché il club vince tanto. L'organizzazione è perfetta, in ogni dettaglio. Cosa mi è rimasto? Tantissimo, lo dico con piacere. Torino è una città meravigliosa, grande e moderna al tempo stesso: mi ha affascinato. E in quegli anni è cresciuta molto, assumendo una gran visibilità non solo in Italia".