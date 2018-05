Héctor Bellerín, terzino dell’Arsenal finito nei radar della Juventus, parla del proprio futuro ai microfoni di Sky Sports UK: “Ho un contratto lungo, sono a Londra da tanto tempo e ormai la considero casa mia. Non c’è nient’altro a cui sto pensando per l’estate, non so se sarò convocato per il Mondiale ma sarei davvero felice di avere un’occasione. A parte questo, sarò qui per la preparazione estiva”.