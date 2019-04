Medhi Benatia, ex difensore della Juventus, ha parlato alla Gazzetta dello Sport della sfida di queta sera tra l'Ajax e i bianconeri: ​"Io stasera farò il tifo per la Juventus, ma guai a sottovalutare l’Ajax. I ragazzini sono terribili. L'assenza di Chiellini? Ma Rugani è fortissimo, maturo e assolutamente in grado di disputare partite così. È ovvio che non si può fare il paragone con Chiellini, che è un mostro e probabilmente il miglior difensore al mondo. Ma lui è pronto, io ad esempio alla sua età non so se lo sarei stato, anzi sicuramente no. Il suo pregio migliore? La mentalità, è uno che non molla mai, anche quando non gioca. Ho dato qualche consiglio al mio amico Ziyech, ma gli ho detto che la Juve è favorita".