L'ex juventino Federico Bernardeschi ha dichiarato alla Gazzetta dello Sport: "Bonucci fuori rosa? L'ho sentito e gli ho fatto sapere quanto mi dispiace per la situazione che sta vivendo. Avrebbe meritato di uscire in maniera differente, perché è un simbolo della Juventus".

"Chiesa è un giocatore importante e saprà ciò che deve fare. Però se resterà alla Juve farà bene, perché è molto forte e ora è guarito".



"La Juve dovrebbe tenere Vlahovic, ne sono convinto: Dusan se sta bene fa 25 gol a campionato, nel 2022-23 ne ha segnati 14, un miracolo nelle sue condizioni. La pubalgia ti entra in testa e non ti fa stare bene mai, non sai quando va via. Io ne sono uscito operandomi. Dusan è un gran giocatore, è giovane e calcia punizioni e rigori. Serve tempo".

"Lukaku in bianconero? Non sarei sorpreso perché il calcio di oggi è un business e lo sarà sempre di più".