L’ex giocatore di Inter e Parma Jonathan Biabiany ha parlato ai microfoni di FcInterNews.it, soffermandosi sul difensore della Juventus Leonardo Bonucci: “Bonucci non ha avuto un inizio di carriera dirompente. Era un buon calciatore, ma non giocava in B. Faceva tanta panchina, poi è esploso ed è diventato il difensore che tutti possiamo ammirare. Mentre Goran Slavkovski, che esordì giovanissimo con l’Inter, è diventato un personal trainer. O Ibrahim Maaroufi che aveva grandi doti e non so che fine abbia fatto”.