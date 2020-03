L'agente Giovanni Branchini ha parlato ai microfoni de La Gazzetta dello Sport di come si potrà evolvere il mercato nei prossimi mesi: "Sarà divertente - dice -. Senza denaro liquido ci si dovrà affidare alla fantasia e io immagino scambi interessanti anche tra grandi club. Se due società sono in difficoltà economica e devono far quadrare i bilanci, è necessario che, se non intervengono immissioni di denaro della proprietà, si facciano acquisti e vendite".



ESEMPIO - "Scelgo giocatori del passato. Se Juve e Barcellona sono in condizioni critiche, devono salvarsi cedendo un pezzo pregiato, magari cresciuto nel vivaio, e che ha un basso valore a bilancio ma un grande valore di mercato. Quindi: Del Piero al Barcellona e Iniesta alla Juve, tanto per capirci. Oggi un’operazione del genere sarebbe possibile".