Intervistato dalla Fifa, che lo ha inserito nel Best 11 dell'anno, Joao Cancelo ha parlato del momento migliore della sua carriera. Il terzino del Bayern Monaco ha citato una gara in particolare: il ritorno degli ottavi di finale di Champions tra la Juve e l'Atletico Madrid. Sconfitti di due reti in Spagna, grazie a Cristiano Ronaldo, la sua Juve riuscì nell'impresa, ricordi indelebili per il portoghese.