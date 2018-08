Fabio Capello parla a Sky Sport dell sorteggio delle italiane in Champions: "L'Inter è capitata male, così come il Napoli. Ci sono 3 squadre che si giocheranno il passaggio: dovranno essere grandi. Incominceremo molto presto, bisogna avere ottima forma per entrambi. Bisogna capire Ancelotti cosa voglia da questa squadra, i nerazzurri devono essere molto competitivi perché gli altri hanno cambiato poco. Juve e Roma sono favorite per andare avanti. Occhio al Valencia: in casa è difficile da superare. Ma è superiore agli spagnoli e allo United. Mestalla? Sono molto pericolosi in attacco, 70mila persone che spingono... Quella che mi stuzzica di più? Ad Anfield, Liverpool-Napoli".