Albert Celades, allenatore del Valencia, parla in conferenza stampa di Ferran Torres, talento del club spagnolo seguito anche dalla Juve: "Gli ho parlato, sì. Gli parlo spesso. L'incertezza non è la miglior consigliera con cui lavorare quotidianamente, ma lo vedo bene. Oltre al problema del ginocchio della scorsa settimana, ha fatto un ottimo lavoro in tutti gli allenamenti. Penso che sia un ragazzo con una grande mentalità, che vorremmo che tutti lui restasse qui. Quello che consiglierei, non solo a lui ma a tutti, è di cercare la sua felicità. Vorremmo che rimanesse con noi. La sua forma è cresciuta in ogni partita. È di Valencia, è di qui e vorrei che potesse restare qui".