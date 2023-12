Shining for the @ColumbusCrew for the next hour in honor of their MLS Cup victory pic.twitter.com/bWgaE0kIUw — Empire State Building (@EmpireStateBldg) December 9, 2023

Laha una nuova padrona. Si è conclusa da poco la finalissima tra i vincitori della Eastern Conference,, e i corrispondenti possessori del titolo della Western Conference, i “Black and Gold” del. La sfida, disputatasi a Columbus, Ohio, nella cornice del “Lower.com Field”, ha. Strappato dunque il titolo dalle mani del LA FC di Giorgio Chiellini, che già assaporava la possibilità di bissare il successo del 2022.Ad aprire il sipario sulla sfida di MLS è uno stadio gremito di tifosi vestiti di giallo - il colore dei padroni di casa - chesi sono subito spinti in avanti per provare a scrollarsi di dosso l’etichetta di sfavoriti. Il primo squillo è arrivato alla mezz’ora, con: trasformazione dagli 11 metri e vantaggio della “Crew”. Dopo soli 4 minuti ci pensa poi, esterno di centrocampo ghanese, che con un inserimento perfetto porta il parziale sul 2-0. Nella seconda frazione spazio invece alla rincorsa del LA FC, che, nazionale del Gabon e capocannoniere del torneo, che sfrutta alcuni rimpalli in area per depositare in rete un contropiede. Nel finale, i campioni in carica ci riprovano, ma le mani del promettente portiere di Columbus Patrick Schulte dicono “no”.. L’ultimo possibile trofeo di Giorgio Chiellini sfuma dopo un’avvincente finale di campionato.Columbus vince, dopo i successi del 2008 e del 2020.è eletto "Man of the Match" e la squadra alza il trofeo in mezzo allo stadio in festa. Durante i festeggiamenti, ancheper celebrare il trionfo della squadra di Wilfried Nancy.