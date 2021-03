Mimmo Criscito non ha dubbi: il futuro di Nicolò Rovella è destinato a grandi traguardi.



Il capitano del Genoa, interpellato a proposito delle qualità e delle prospettive del suo giovanissimo compagno di squadra già blindato dalla Juventus, descrive così le doti del 19enne regista lombardo: "Nonostante la giovane età sembra un adulto in campo - ha dichiarato a Sky il numero 4 rossoblù - Sembra che abbia la mia età. Lui è un ragazzo intelligente, vede gioco e sa mettersi bene per ricevere palla".



Criscito si sbilancia poi nel fare un paragone tra Rovella e uno dei punti fermi dell'Italia di Roberto Mancini: "Ho giocato con Jorginho in Nazionale e Rovella gli somiglia molto, anche fisicamente, può lavorare un po’ di più sul fisico. Ma lui sta lavorando. Corre troppo, forse fin troppo. Nicolò è un bravo ragazzo, con valori, è però innamorato della palla ma chi ha qualità è così".