Alessandro Del Piero commenta ai microfoni di Sky Sport la partita di Cristiano Ronaldo: "Non ha fatto una grande gara secondo me. Non aveva la solita cattiveria, non so da cosa derivi. Forse è perché non ha giocato in Champions in settimana. Certo è che quando è in area e annusa un pallone, ha una tale bravura nella coordinazione, che indirizza il pallone in rete. Rimane ancora fortissimo in questo, ha avuto altre occasioni in cui poteva invece fare di più. Poi ci ha pensato Scuffet".