Eccolo:

Andare via del @ManUtd per motivi personali è stato la decisione più difficile della mia carriera. giocare e amare la @juventusfc e stata la decisione più facile e soprattutto incredibile! sarò orgoglioso per sempre mamamiaaaaa grazie per tutto forza juve fino alla fine e #GGMU! pic.twitter.com/PtfD5EPrfq