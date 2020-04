Intervistato da Radio Sportiva, il ds del Parma Daniele Faggiano ha parlato di Dejan Kulusevksi, prossimo acquisto della Juventus, attualmente in prestito al club ducale: "E' un giocatore importante, D'Aversa gli ha dato fiducia e lui è un ragazzo che lavora e non ha chiacchiere. Stipendi? E' stato un passo importante dei calciatori, sono uomini e hanno capito la situazione. Spesso i calciatori vengono additati come soggetti non pensanti, invece hanno dimostrato personalità tagliandosi lo stipendio qualsiasi cosa succeda. Sanno che non metteremo in cassa integrazione nessuno, nemmeno nel settore giovanile".