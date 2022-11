Giovanni Galeone ha dichiarato alla Gazzetta dello Sport: "Conosco bene Max Allegri e non l'ho mai dato per spacciato. Come ho detto tante volte: soltanto lui avrebbe potuto sistemare la situazione. E infatti dall'ottavo posto è risalito al terzo. E manca più di mezzo campionato alla fine".



"Vlahovic? Al di là dei recenti problemi fisici, Dusan non ha ancora effettuato il salto che mi sarei aspettato. Come talento non si discute, ma per essere il centravanti della Juventus deve migliorare tecnicamente e innervosirsi un po’ di meno".



"A gennaio bisognerà capire come rientrerà Pogba, che non gioca da mesi. Chiesa l’ho visto bene quando è entrato contro la Lazio, ma dopo un infortunio così grave al ginocchio è giusto dargli il tempo per ritrovare la forma migliore. Di Maria? Beh, lui se sta bene è un super campione".



"Allegri avrebbe bisogno anche di altro per rinforzare la squadra. Max ha bisogno soprattutto di un centrale di piede mancino. Bremer si trova meglio al centro e Danilo a destra. A gennaio è dura arrivare a un big. L’ideale, per l’estate, sarebbe uno come Koulibaly. Io ho un debole anche per Pavlovic, il difensore della Serbia e del Salisburgo".