C'è anche Achraf Hakimi tra i giocatori seguiti dalla Juventus per la prossima stagione. Il terzino marocchino è in prestito al Borussia Dortmund ma è di proprietà del Real Madrid. Il suo futuro però è ancora tutto da scrivere: "Non ho più avuto contatti con il Real da quando me ne sono andato - le sue parole a El Chiringuito -. Non mi è stato ancora detto cosa accadrà in futuro. Sono rilassato e ho un contratto a Dortmund fino a giugno. Se sarò richiamato a Madrid sarò felice altrimenti, lo sarò da qualche altra parte, perché voglio continuare ad avere successo e continuare a svilupparmi".