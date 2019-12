Zlatan Ibrahimovic lancia il suo messaggio alla Juventus, ma in particolare a Cristiano Ronaldo. Così, nell'intervista a GQ che ha già fatto il giro del mondo, in cui ha sottinteso il suo ritorno in Italia, gli è stato chiesto delle sensazioni sulla possibilità di rincontrare, come avversario, il campione portoghese. La stoccata dello svedese è arrivata puntuale, che a domanda ha risposto: "Il vero Ronaldo è solo il brasiliano". Non si conoscerà ancora la squadra in cui giocherà lo svedese, ma sicuramente le sue intenzioni sono chiare.