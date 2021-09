Daniele Pozzilli, dentista che si è occupato di agevolare il recupero di Leonardo Spinazzola partendo dalla bocca, ospite della trasmissione ​"Il Diabolico e il Divino" ha avuto modo anche di parlare di Leonardo Bonucci: ​"Conosco quello che è stato fatto su di lui ma non me ne occupo io. Il discorso del byte è intelligente nel momento in cui è individualizzato. Ci sono dei parametri da seguire affinché il byte funzioni e dia il migliore risultato possibile. Non si può quindi generalizzare l’utilizzo di questo strumento. Sicuramente su Bonucci è stato fatto un buon lavoro".