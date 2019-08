E' stato il primo Ronaldo di Sarri. Come? Sì, avete capito bene. Parliamo di Ronaldo Vanin, attaccante che si ritrovò Sarri allenatore al Sorrento. "Mi ritrovai in seria difficoltà, come tutti gli altri dipendenti del Parma, per chi ha trascorso quasi tutta la carriera in serie C non è uno scherzo restare 18 mesi senza stipendio - le sue parole -. Sorrento? Fu esonerato, ma non per colpa sua. Stavamo andando bene, eravamo secondi e per il Sorrento era un risultato strepitoso. Poi però a volte ci sono anche degli aspetti che non hanno a che fare col campo e dopo una sconfitta con la Pro Vercelli la società decise di esonerarlo. Peccato. In Serie C Sarri era un maestro. Incredibile, raramente ho visto un allenatore tanto esigente, si arrabbiava anche per una posizione sbagliata di 10 centimetri. Giocavamo col 4-2-3-1, in quel momento era il suo sistema preferito. Sono sicuro che ci farà divertire, un paio di mesi sono necessari per capirlo poi si gioca a memoria. E fuori dal campo è una grande persona".