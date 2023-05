"Sono orgoglioso di indossare questa maglia e di fare gol. Sto vivendo un momento speciale, ringrazio l'allenatore che mi aiuta ogni giorno, per me è speciale". Musica e parole di Iling Jr, decisivo nella vittoria della Juventus sull'Atalanta (2-0 il finale). "Allegri è un allenatore top, ha vinto tanti campionati e può fare bene alla mia carriera. La qualificazione alla Champions non è ancora sicura".