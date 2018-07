L'attaccante della Lazio Ciro Immobile ha commentato in conferenza stampa l'acquisto di Cristiano Ronaldo da parte della Juventus: ​"Onestamente quando è arrivato la prima cosa che ho detto è stata: 'Per fortuna che ho vinto la classifica marcatori in tempo'. Sarà un calciatore molto difficile da affrontare. Di certo punterà a diventare il miglior marcatore in Italia dopo quanto fatto vedere in Spagna. Sarà un giocatore molto difficile da affrontare sia a livello personale che di squadra."