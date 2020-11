Claudio Marchisio, ex centrocampista della Juventus, ora commentatore di Rai Sport per la Nazionale, dice la sua su Manuel Locatelli, punto fermo del Sassuolo di De Zerbi: “Sta crescendo davvero tanto. Una certezza per questa nazionale! Speriamo che qualche club italiano creda in lui, come sta già facendo il suo, per lo step definitivo. Giocatore completo”. Il classe '98, cresciuto nel settore giovanile del Milan, è un obiettivo di mercato della Juventus.