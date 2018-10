L'ex allenatore del Real Madrid Vanderlei Luxemburgo parla della stagione delle Merengues senza CR. Un'assenza che secondo il tecnico si sta facendo sentire: “Ho allenato il Real Madrid e so che un calciatore così preoccupa gli avversari, anche i grandi avversari. Oggi il Real Madrid non ha più un giocatore del genere. Non hanno un calciatore che fa sentire agli avversari che non hanno speranza. Gli avversari non pensano più: ‘Oggi devo affrontare Cristiano Ronaldo’, il Real non ha più un calciatore così.