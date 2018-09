L'ex arbitro di Serie A Luca Marelli analizza sul suo sito l'operato di Felix Brych nel match tra Valencia e Juventus: ​"​Non l’ho mai nascosto: ritengo da sempre il tedesco Brych una sorta di miracolato - scrive l'ex fischietto - , un discreto arbitro che ha avuto la fortuna di vivere la sua carriera in un periodo in cui la scuola tedesca non ha avuto nulla di meglio da proporre. Non a caso il suo Mondiale è iniziato e finito con una singola gara nei gironi eliminatori, diretta in maniera talmente approssimativa da consigliare anche al suo sponsor principale (Collina) di spedirlo a casa con tre settimane di anticipo"