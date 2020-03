Marco Materazzi parla in diretta Instagram con La Gazzetta dello Sport. Aneddoti sui Mondiali ma non solo: "Germania-Italia del 2006? Gila non voleva tirare, Ale ha fatto 50-60 metri sperando che gliela passasse. Il passaggio di Pirlo per Grosso? poesia, neanche se lo fai alla Play ci riesci, solo lui può fare una cosa del genere. Più forte con cui ho giocato? Ho giocato con tutti quelli forti, il più forte quello Ronaldo brasiliano, non me ne voglia Cristiano che reputo un robot, ha fatto 1000 partite e vinto tutto, l'ho battezzato io, ha giocato contro di me la prima partita ma rivedendo quelle immagini del Fenomeno...Ronaldo era Ronaldo, peccato che ce l'ho avuto solo dopo due infortuni, avrei potuto vincere di più. Quelli a cui sono più legato sono quelli del Triplete dell'Inter. Mourinho? E' un po che non lo sento, anche loro sono un pò in difficoltà".