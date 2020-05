Pedrag Mijatovic entra duro. L'ex Real Madrid, marcatore della finale di Champions del 1998 vinta 1-0 dai blancos contro la Juventus ha parlato a Marca di quella gara, scagliandosi contro le polemiche sulla sua rete in fuorigioco: “E’ normale, chi perde ha il diritto di essere arrabbiato, ma la situazione per me è molto chiara. Dico sempre che non è fuorigioco e lo si capisce anche dalla reazione dei giocatori della Juve. Noi che abbiamo giocato tante partite contro squadre italiane, sappiamo come sono fatti, protestano per ogni cosa, chiedono il fuorigioco anche quando non c’è. Allora nessuno alzò la mano per chiedere il fuorigioco. Ad un certo punto qualcuno, penso Pessotto, si rivolge all’arbitro e in quel preciso momento si rende conto che la rete è regolare. E’ vero che non c’è un’immagine chiara, ma sono convinto della bontà della mia posizione. Lo sono io, lo siamo noi, lo sono loro e anche l’arbitro. Nessuno protestò, per me la chiave è questa”.