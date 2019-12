Luca Cordero di Montezemolo, ex presidente di Ferrari e Juve, ha parlato a Sky Sport. "Allegri ha fatto un lavoro eccezionale, nella vita contano i risultati e i fatti, ha vinto tutto tranne la Champions a cui è andato molto vicino - le sue parole -. Sarri non lo conosco ma è un personaggio particolare: mi piaceva come giocava il suo Napoli, la Juve invece ora mi piace un po’ meno come gioco perché fa un po’ fatica a finalizzare, ma la squadra è fortissima e ben gestita. Anche se qualche nuovo arrivo non ha dato i risultati attesi finora come personalità, è comunque in grado di avere il problema dell’abbondanza, con una rosa eccezionale. Dico sempre che quando c’è questo tipo di problema va bene nel calcio, in Formula 1 invece è meglio non abbondare nella stessa squadra".