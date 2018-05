José Mourinho, allenatore del Manchester United, ha parlato in conferenza stampa del futuro di Paul Pogba: "Penso proprio che rimarrà con noi l'anno prossimo. Posso garantire che non voglio che parta, e che il club non vuole venderlo. E posso anche garantire che non abbiamo avuto alcuna richiesta in tal senso da lui, dal suo agente o da altri club. Perciò per me, al momento, lui resta".