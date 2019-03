Marc Overmars, direttore sportivo dell'Ajax, ha parlato ad As del futuro di Matthijs de Ligt, primo obiettivo della Juventus per la difesa: "Matthijs è in grado di giocare ovunque, almeno in una delle sei squadre più forti al mondo. Io farei di tutto per prenderlo se lavorassi altrove: ha mentalità, cuore, forza, classe. L'Ajax non deve venderlo per forza, non ha bisogno di soldi, ma so che andrà in un top club".