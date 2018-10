Andrea Pirlo parla a La Gazzetta dello Sport: "La squadra più pericolosa su punizione in Serie A? Sicuramente la Juventus. Anche su questo fronte i bianconeri sono un passo avanti rispetto agli avversari. La squadra di Allegri aveva già due grandi specialisti in Paulo Dybala e Miralem Pjanic. Tra l’altro, calciando con piedi diversi coprivano al meglio ogni posizione. Ora è arrivato anche CR7. Cristiano Ronaldo è diventato di colpo il ‘titolare’ scavalcando Pjanic e Dybala. Era prevedibile. Certo, nel caso della Juve c’è fin troppa abbondanza. Anche Federico Bernardeschi, quando giocava nella Fiorentina, a volte era andato a segno su punizione. Dividersi le esecuzioni non sempre è un vantaggio. Un giocatore ha bisogno di calciare con una certa frequenza per aggiustare la mira”.