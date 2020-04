Intervenuto a Il Nuovo Calcio in un livel'ex centrocampista (tra le altre) di Juve e Milan parla della sua carriera da calciatore e del suo futuro: “Andare alla Juve è stata una decisione giusta - le sue parole. Ho vinto quattro Scudetti, Coppe Italia e ho disputato una finale di Champions League. Conte e Allegri? Entrambi mi hanno insegnato tantissimo. Penso che gli allenatori che gestiscono e basta non esitano più. Allegri dall'esterno sembrava un tecnico che gestiva soltanto, ma in realtà era un gran lavoratore ma la prima volta che ho valutato la possibilità di fare l’allenatore è stato dopo una lezione di Conte. Ce ne faceva sempre da 40 minuti l’una. È stato allora che tra me e me ho pensato: ‘Anche io voglio fare l’allenatore’. Un allenatore sui giocatori può incidere tanto, perché può farti rendere al 100% o non farti giocare. Trovare la persona giusta nel momento giusto può essere fondamentale”.“Lo conosco abbastanza bene, è stato fondamentale per la vittoria del Mondiale 2006 perché fin dalle convocazioni nei due anni precedenti al Mondiale aveva in testa la sua squadra e ci diceva che avremmo fatto un bellissimo percorso, faceva discorsi che coglievano sempre nel segno. Ti diceva sempre le cose in faccia”.“Sono più orientato verso le prime squadre che non le giovanili. Credo di aver bisogno di avere un obiettivo ben preciso da raggiungere, ho voglia di risentire quell’adrenalina della partita, la vittoria o la sconfitta, la responsabilità. Credo che il percorso giovanile non faccia per me, non è una cosa che può piacermi".