Miralem Pjanic è il grande ex di questo Juve-Barcellona. Il bosniaco presenta così, in conferenza stampa, la sfida ai bianconeri.SENSAZIONI - "Sono davvero contento di tornare qui, sono emozionato di giocare contro la mia ex squadra. Ho trascorso quattro anni davvero belli, ho solo ricordi positivi. Sono contento di rivedere la squadra e lo staff con cui ho lavorato. Però sono qui per preparare una partita difficile, contro un avversario forte che vuole arrivare prima nel girone. Sarà una partita dura, vogliamo essere preparati"FIDUCIA - "Ora sto bene e voglio entrare in squadra al più presto, purtroppo sono arrivato in ritardo a causa del Covid. L'unica cosa che conta è che la squadra stia bene e possa andare bene in Champions e Liga. Ultimamente le cose non stanno andando come vogliamo, ma la stagione è lunga, potremo fare sicuramente bene. Dobbiamo però fare un passo alla volta, preparando la partita di domani che spero di giocare"GRIEZMANN - "E' un giocatore importante, ma come tutti anche lui deve accettare le decisioni dell'allenatore. Sono sicuro che farà bene, è un grande calciatore, come tutti gli attaccanti ha bisogno del gol per sentirsi bene. Iniziando a segnare diventerà sempre più importante per la squadra"LA JUVE - "Noto che è un nuovo allenatore, è normale avere bisogno di tempo per il cambiamento. Sono tutti giocatori forti, Pirlo è stato qui per anni e conosce bene la società, verrà aiutato dai giocatori più anziani. Non ci saranno problemi per lui. Conosco bene la mentalità che c'è qui, sono sicuro che ci aspetterà una partita molto difficile. Mi sarebbe piaciuto essere allenato da Pirlo, ma ora ho avuto una nuova competizione e sono felice di averla accettata. C'è voluto un po' di tempo per adattarmi e sono contento di essere al Barcellona, spero di poter far vedere la parte migliore di me, come fatto alla Juve spero di riuscirci"TIFOSI - "Speriamo che questa situazione possa risolversi al più presto, purtroppo è così e dobbiamo accettarlo. Con Messi ho parlato solo della storia del club, ma lui sa già tutto"MESSI-RONALDO - "Ai miei nipotini racconterò semplicemente di aver avuto la fortuna di giocare con due dei calciatori più forti di sempre, è una grandissima opportunità che pochi hanno avuto come quella di aver giocato con Juve e Barcellona. Leo non mi ha chiesto niente, legge tutto, sa tutto. Prepara la partita come ogni altra, speriamo faccia una grande prestazione"