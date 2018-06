In occasione della conferenza stampa tenutasi ieri nel ritiro della Francia, Paul Pogba ha lanciato una nuova stoccata al suo allenatore al Manchester United José Mourinho: "Un allenatore e un giocatore non devono essere per forza i migliori amici, non siamo costretti ad andare a mangiare insieme. Ho avuto qualche problema, è una questione mentale. Mi ha messo in panchina, ma ho risposto sul campo dando sempre il massimo. Ci sono state piccole cose, che ci diremo con Mourinho. Non ho mai avuto una stagione in cui sono stato messo da parte o mi hanno messo in panchina. È la scelta del mister, è il suo lavoro, devo accettarlo, come ho sempre detto, l'unica risposta è sul campo".



Pogba è legato ai Red Devils da un ricco contratto fino a giugno 2021 ma, proprio alle luce delle incomprensioni con lo Special One, il suo nome è molto chiacchierato in chiave mercato. Tra le ipotesi, c'è anche quella di un clamoroso ritorno alla Juventus, per cui rappresenta un'alternativa al laziale Milinkovic-Savic: "Resto allo United? Contrattualmente la risposta è sì ma non si può mai essere sicuri di nulla".