Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Cesare Prandelli si è espresso sulla situazione di Dusan Vlahovic, giocatore che ha curato personalmente ai tempi della Fiorentina, e sull'eventuale arrivo di Lukaku alla Juventus: "Lukaku mi piace, ma dal punto di vista tecnico e della prospettiva dei due giocatori, io non rinuncerei a Dusan per Romelu. Non so se ci siano delle valutazioni economiche e comunque non spetta a me entrarci. Ma tecnicamente Vlahovic è indiscutibile. Ha avuto un sacco di problemi fisici. Poi una punta come Dusan deve giocare per finalizzare... Vlahovic ha una caratteristica chiara: sa fare gol. E quindi la squadra deve servirlo meglio. Dusan sente la porta, ha un mancino fantastico, una profondità incredibile. E attacca l’area con i tempi giusti. Se hai uno così, lo devi servire per finalizzare l’azione. È un capitale e io lo valorizzerei".



E su Lukaku: "Ogni tecnico ha le proprie convinzioni: se Max ha questa idea va rispettata e gli auguro di realizzarla. Il mio ragionamento è diverso: Dusan ha 23 anni, Lukaku 30. Vlahovic in prospettiva può diventare più forte del belga. E quando si toglierà un po’ d’ansia, varrà più di cento milioni. Poi se Lukaku andasse alla Juve non sarei sorpreso, non mi stupisco più di nulla nel calcio".