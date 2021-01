Nicolò Rovella presenta se stesso.



L'astro nascente del calcio italiano, nome tra i più caldi dell'attuale sessione di mercato, ha parlato di sé e del proprio futuro ai taccuini di SportWeek, il settimanale della Gazzetta dello Sport in edicola oggi.



Il giovane centrocampista del Genoa, ormai prossimo a diventare a tutti gli effetti un tesserato della Juventus, ha assicurato di non pensare troppo a ciò che lo attende ma di essere concentrato esclusivamente sulla stagione dei rossoblù, colori che con ogni probabilità continuerà a difendere in prestito almeno fino al termine di questa stagione: "Il mio futuro è al Genoa perché devo maturare ancora in tanti aspetti. E per migliorare ci vuole tempo. Voglio trovare continuità con il Genoa e fare una stagione intera in cui mi sia concesso di sbagliare continuando però a giocare, giocare e giocare. Soltanto giocando posso correggere i miei errori".



Rovella ha poi parlato delle sue caratteristiche fisiche: "Ho sempre fatto il centrocampista, ogni tanto il trequartista quando ero più piccolo. In questo momento agisco meglio da mezzala perché ho più libertà per spingermi in attacco".



Il 19enne lombardo ha poi elencato i modelli a cui si ispira fin da piccolo: "Il mio idolo è Modric perché quando il gioco passa da lui hai sempre la sensazione che possa succedere qualcosa. I migliori tre centrocampisti sono Modric, Thiago Alcantara e Barella".